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Spor
AA 15.06.2023 19:32

A Milli Kadın Basketbol Takımı Macaristan ile 12. kez karşılaşacak

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yer alan A Kadın Milli Takımı, grubun ikinci maçında 16 Haziran Cuma günü rakibi Macaristan ile tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Macaristan ile 12. kez karşılaşacak

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce oynanan 11 müsabakadan 7'sini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki takım ilk kez 7 Haziran 1988 tarihinde Malezya'da organize edilen Olimpiyat Eleme Grubu müsabakasında karşılaştı. Milliler, karşılaşmayı 93-50'lik skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar Konya'da oynanan FIBA 2011 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında ise Macaristan'ı 62-54 yendi.

İki takımın son buluşması 30 Haziran 2019'da Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleşti. FIBA 2019 Avrupa Şampiyonası mücadelesinde Türkiye rakibini 59-58 mağlup etti.

İki takımın 12. buluşması, Slovenya'daki FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci mücadelesi olacak. Stozice Arena'da TSİ 13.15'te başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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