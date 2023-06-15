A Milli Kadın Basketbol Takımı Macaristan ile 12. kez karşılaşacak

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce oynanan 11 müsabakadan 7'sini ay-yıldızlılar kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, iki takım ilk kez 7 Haziran 1988 tarihinde Malezya'da organize edilen Olimpiyat Eleme Grubu müsabakasında karşılaştı. Milliler, karşılaşmayı 93-50'lik skorla kaybetti.

Ay-yıldızlılar Konya'da oynanan FIBA 2011 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında ise Macaristan'ı 62-54 yendi.

İki takımın son buluşması 30 Haziran 2019'da Sırbistan'ın Niş kentinde gerçekleşti. FIBA 2019 Avrupa Şampiyonası mücadelesinde Türkiye rakibini 59-58 mağlup etti.

İki takımın 12. buluşması, Slovenya'daki FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci mücadelesi olacak. Stozice Arena'da TSİ 13.15'te başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.