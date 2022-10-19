Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in hücumda en çok fark yaratan takımı olmayı sürdürüyor.

Jorge Jesus ile her geçen gün gelişen sarı lacivertliler, 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna girerek bu alanda zirvede bulunuyor. Fenerbahçe, bu maçlarda 19 virgül 56 gol beklentisi oluşturarak da rakiplerinin önünde yer alıyor.

Sarı lacivertli ekip, girdiği pozisyonları gole çevirmede de başarılı oldu. Jesus’un ekibi, şimdiye kadar ligde 28 gole ulaşarak maç başı 3 virgül 11 gol ortalaması yakaladı.

Sarı lacivertliler 1988-1989'da 103 golle rekor kırdığı sezonda maç başı 2 virgül 86 golle oynamıştı. Ligde gol sayısında Fenerbahçe'ye en çok yaklaşan takım, 10 maçta 21 kez fileleri havalandıran lider Adana Demirspor...