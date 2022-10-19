Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Valencia Basket
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 20 Ekim Perşembe İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Lige oldukça etkileyici bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşma öncesinde çıktığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 yendi.
Sarı-lacivertliler, 3. maçında ise dün sahasında Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 mağlup etti.
Valencia Basket ise ligdeki ilk galibiyetini dün deplasmanda Anadolu Efes karşısında 92-91'lik skorla aldı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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