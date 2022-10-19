Beşiktaş, 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı bulunan oyuncular, teknik direktör Valerien Ismael'i düşündürüyor.

Siyah beyazlılar, zorlu mücadelede Ghezzal ve Weghorts'tan yararlanamayacak. Bu nedenle, takımda hem zorunlu revizyon hem de oyun anlayışı değişikliği yaşanacak.

Ghezzal ve Weghorst’un yokluğunda, Cenk Tosun ve Muleka’nın 11'de olması bekleniyor. Beşiktaş, bu sezon ilk kez resmi bir maça Weghorst'tan yoksun sahaya çıkacak.

Valerien Ismael, maçların sıkıştığı anlarda Hollandalı golcüye uzun top atıp, rakip alanda çoğalma opsiyonunu deniyordu. Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki futbolcunun yokluğunda bu planı kullanamayacak.

Hatay deplasmanında sabırlı oyunla topu ayağında tutmak isteyen siyah beyazlılar, hücum anlayışını buna göre şekillendirecek.

Diğer yandan analiz ekibinden rakiple alakalı tüm detayları isteyen Fransız çalıştırıcı, bunları oyuncularıyla paylaşacak. 47 yaşındaki teknik adam, görüntülü analizlerle Atakaş Hatayspor'u futbolcularına anlatacak.

Ismael, taktik antrenmanlarla da Akdeniz ekibini oyuncularına ezberletmeye çalışıyor.