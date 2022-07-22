Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü
[AA Arşiv]
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Sahada çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Joao Pedro ilk antrenmanına çıktı
İtalya temsilcisi Cagliari'den transfer edilen Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Mert Hakan Yandaş ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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