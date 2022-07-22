Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı. 31 yaşındaki savunmacının 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildi.
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlanan Serdar Aziz, ikinci yarı oyuna devam edememişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3'üncü derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiği açıklandı.
Etiketler: Fenerbahçe
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