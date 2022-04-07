Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Panathinaikos OPAP'ı konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında 8 Nisan Cuma günü sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.
Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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