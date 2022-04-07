Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Atilla Karaoğlan yönetcek.
Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Nisan Cuma:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
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