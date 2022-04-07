Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 71 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 13 puan önünde lider durumda bulunarak zirve mücadelesinde büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, rakibine yenerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

3 oyuncu cezalı, Peres dönüyor

Trabzonspor’da 3 oyuncu sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler.

Bakasetas, Siopis ve Djaniny forma giyemeyeceği maçta ise cezası biten Peres, Teknik direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi halinde görev alabilecek.

Süper Lig’de 6 randevu

Trabzonspor ile Gaziantep FK, yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor’un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

Trabzonspor her alanda lider

Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü.

Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.