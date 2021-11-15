Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.