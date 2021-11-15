Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Almanya deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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