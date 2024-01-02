Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 02.01.2024 16:35

Fenerbahçe Alagöz Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı 96-57 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Alagöz Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Nesibe Aydın'ı 96-57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu.

Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, 4 -5 Ocak tarihleri arasında Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 11, McBride, Alperi Onar 16, Meesseman 11, Howard 23, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 9, İdil Saçalır 8, Ayşe Yılmaz 4, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Rachel Gül

Nesibe Aydın: Thomas 13, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Coates 7, Cannon 16, Zec 7, İlayda Güner 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Feride Şevval Akalan 3, Elif Çayır 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 46-31

3. Periyot: 78-43

ETİKETLER
Basketbol Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Almanya ve Euro Bölgesi'nde sanayi küçülmeye devam ediyor
17:07
İyi Parti'de ittifaksız yerel seçim hazırlığı sürüyor
17:03
Norveç, ülkedeki savunma firmalarının Ukrayna'ya doğrudan silah satışına onay verdi
17:03
Ticaret Bakanlığı aralık ayı veri bültenini yayımladı
16:58
Hizbullah, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
16:54
İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ait 450 naaşı alıkoyuyor
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
İsrail casusları operasyonunun detayları ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ