Fenerbahçe Alagöz Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Nesibe Aydın'ı 96-57 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Fenerbahçe'den Natasha Howard oldu.
Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final, 4 -5 Ocak tarihleri arasında Balıkesir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Murat Ciner, Aydın Karaçam, Kadir Giray Esen
Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 11, McBride, Alperi Onar 16, Meesseman 11, Howard 23, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 9, İdil Saçalır 8, Ayşe Yılmaz 4, Duygu Özen, Sudenur Akarpa, Selin Rachel Gül
Nesibe Aydın: Thomas 13, Pelin Derya Bilgiç, Gamze Takmaz, Coates 7, Cannon 16, Zec 7, İlayda Güner 7, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Feride Şevval Akalan 3, Elif Çayır 2
1. Periyot: 24-12
Devre: 46-31
3. Periyot: 78-43