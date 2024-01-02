Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı kaldığı yerden devam edecek. 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de kadro merak ediliyor.

44 puanla lider durumdaki takımda yaşanan sakatlıklar ve kart cezalısı oyuncuların yanı sıra cezalı Afrika Kupası'na gidecek oyuncuların bulunması teknik direktör İsmail Kartal'ın elini zorlaştıracak.

Rodrigo Becao ile Miha Zajc'ın sakatlıklarının devam ettiği sarı-lacivertli ekipte; Fred, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci kart cezaları nedeni ile İstanbulspor maçında görev alamayacak.

Afrika Kupası'na 2 oyuncu

Fenerbahçe, 34'üncü Afrika Uluslar Kupası'na 2 oyuncu gönderiyor. Sarı-lacivertli ekipte Gana Milli Takımı kadrosunda yer alacak Alexander Djiku ile Nijerya Milli Takımı'nda olacak Bright Osayi-Samuel, ülkelerinin formalarını terletecek.

İki isim, ülkelerinin milli takımlarının grup aşamasında elenmesi halinde 6 resmi maçta yer alamayacak. Gana ve Nijerya'nın gruptan çıkması durumunda ise süre biraz daha uzayacak.

İstanbulspor hazırlıkları başlayacak

Fenerbahçe, ligin 19. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına ise yarın başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Karta yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde İstanbulspor karşılaşması için topbaşı yapacak.

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in yokluğunda Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Djiku ve Becao'nun yokluğunda ise stoperde Serdar Aziz, Oosterwolde ve Samet Akaydın arasında bir tercih yapılacak.