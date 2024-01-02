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Spor
AA 02.01.2024 15:50

Ancelotti Arda Güler'e forma verebilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.

Ancelotti Arda Güler'e forma verebilir
[Fotoğraf: AA arşiv]

Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirtti.

"İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız."

Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya yanıt verdi.

"Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar."

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