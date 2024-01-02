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Spor
TRT Haber 02.01.2024 15:45

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund mesaisi başladı

Bitexen Antalyaspor’da gösterdiği başarılı performansın ardından futbola başladığı Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak transfer olan Nuri Şahin, sarı siyahlı ekipte ilk mesaisine başladı.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Nuri Şahin'in Borussia Dortmund mesaisi başladı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Antalyaspor'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 4,5 yıllığına Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayan Nuri Şahin, erken saatlerde mesaisine başladı.

Bild gazetesinin haberine göre 35 yaşındaki genç teknik adam, takımın diğer yardımcı antrenörü Sven Bender ile aynı araçta sabah saat 7.48’de Borussia Dortmund tesislerine giriş yaptı.

Şahin ve Bender’in erken saatlerde tesislere giriş yapması Alman medyası tarafından Dortmund’un yeni yıla hızlı başladığı şeklinde yorumlandı.

Ligin ilk devresini lider Leverkusen’in 15 puan gerisinde beşince sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Nuri Şahin faktörüne güveniyor.

Takımdaki çatlaklılar giderilmeye çalışılıyor

Uzun süredir teknik direktör Edin Terziç ve oyuncular arasında problemlerin olduğu iddia edilmişti. Nuri Şahin’den Terziç’in üzerindeki baskıyı kaldırması ve sahadaki mücadeleci ruhun geri getirmesi bekleniyor.

Yönetim, en kötü şartta takımın Şampiyonlar Ligi elemelerine kalmasını istedi.

Nuri Şahin'in Borussia Dortmund mesaisi başladı

Eski takım arkadaşlarını yönetecek

Nuri Şahin’in takım içerisinde gençlere özgüven vermesi beklenirken, aynı zamanda mevcut BVB kadrosundaki eski takım arkadaşlarıyla da etkili iletişim kurması bekleniyor.

Şahin, kadroda halen yer alan 35 yaşındaki Mats Hummels ve 34 yaşındaki Marco Reus ile birlikte top koşturmuştu.

Nuri Şahin’in kariyeri

1994'te altyapı kariyerine başlayan Nuri Şahin, 2001- 2005 yılları arasında Borussia Dortmund altyapısında forma giydi. 2005'te A takıma yükselen Şahin, Dortmund ile yollarını 2011'de ayırdı.

Nuri Şahin kariyerinde Feyenoord, Real Madrid, Liverpool, Werder Bremen ve Antalyaspor forması giydi. A Milli Takım forması da giyen Nuri Şahin, Ekim 2021'de Antalyaspor'u çalıştırmaya başladı ve Akdeniz ekibindeki başarılı sürecin ardından Borussia Dortmund'a transfer oldu.

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