Sergen Yalçın resmen Antalyaspor'da

Yalçın'ı Antalya Havalimanı'nda kulüp başkanı Sinan Boztepe, Başkan Vekili Alkan Evren ile bir grup taraftar karşıladı.

Yalçın'a çiçek veren bir taraftar, "Hayırlı olsun. Sizinle Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." dedi. Yalçın da "İnşallah. Teşekkür ederim." yanıtını verdi.

Bitexen Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın Antalya’da pic.twitter.com/aKIUQch1sS — TRT Spor (@trtspor) January 2, 2024

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen tören ile Yalçın, 2023-2024 sezonu sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ekip olarak Antalya'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır ekip olarak çalışmadıklarını belirten Yalçın, yeni teknik direktörlüğün Antalya'ya kısmet olduğunu ifade etti. Yalçın, Antalyaspor'dan teklif gelince çok heyecanlandıklarını aktardı.

"Antalyaspor ile hedefler olarak birbirimizi tamamlayan bir ikili gibiyiz. Başaralı olacağımıza güvenerek doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyoruz. Antalyaspor ile inşallah çok iyi yerlere geliriz."

Sergen Yalçın: İyi hazırlanıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı yukarı çıkarmak. pic.twitter.com/Gsn5bURWTp — TRT Spor (@trtspor) January 2, 2024

Yalçın, ligi ve takımları yakından takip ettiğine dikkat çekti.

"Kolay maçlar olmuyor. Ligde bütün maçlar çok zor. İçeride ya da dışarıda maç kazanmak kolay değil. İyi hazırlanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçımız olduğu için Alanyaspor karşılaşması çok önemli. Hedefimiz bir an evvel takımı üst sıralara çıkarmak. İyi bir kadroya sahibiz."

Oyuncuların durumuna baktıktan sonra transfer politikasını belirleyeceklerini söyleyen Yalçın, "Birkaç maç sonra transferi değerlendireceğiz. Antalyaspor'da takip ettiğim futbolcular vardı. Buksa çok iyi bir oyuncu. Çok daha iyi yerlere gelecek kalitesi var." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Durumumuzun ne olduğunu göreceğiz. Bir eksiğimiz varsa o bölgeyi toparlarız. pic.twitter.com/DByEPc3q7E — TRT Spor (@trtspor) January 2, 2024

"Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır maddesi var mı?"

Yalçın, bir gazetecinin, "Beşiktaş'tan teklif gelirse serbest kalır' şeklinde bir madde sözleşmenizde var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Öyle bir madde yok. Böyle bir maddenin de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor'a severek, inanarak geldik. Mayısa kadar kontrat imzalıyoruz ama önü açık bir kontrat."

Sergen Yalçın: Sözleşmemde Beşiktaş ile ilgili herhangi bir madde yok. pic.twitter.com/L0Iofm4Uim — TRT Spor (@trtspor) January 2, 2024

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe de başarıyı hedefleyen bir kulüp olduklarını söyledi. Boztepe, bunu elde etmek için de başarılı hocalarla çalışmaya ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

"Sergen hoca sadece Türkiye'de değil bana göre dünyadaki en değerli hocalardan. Latifeyle karışık diyorum ama bana göre bu yıl ligi üçüncü bitiren takım şampiyon olacak. Biz de bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst sıralara, hedeflerimize Sergen hocamızla yürüyeceğiz."