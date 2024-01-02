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Spor
AA 02.01.2024 12:53

Aydın'daki Adnan Menderes Stadyumu yıkılıyor

Aydın'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 73 yıllık Adnan Menderes Stadyumu'nun yıkım işlemine başlandı.

Aydın'daki Adnan Menderes Stadyumu yıkılıyor
[Fotograf: AA]

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığında bulunan 11 bin seyirci kapasiteli statta, yıkım işlemi öncesinde koltuklar söküldü.

Taşınabilir eşyalar çıkarıldı. İş makineleri, statta çalışmaya başladı. Yıkım işleminin 1 ayda tamamlanması planlanıyor.

Eski amatör futbolcu Hüseyin Barış Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatının en önemli anlarının bu stadyumda geçtiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Özsoy, üzüntünün yanında sevinci de yaşadığını aktardı.

"Aydın'a yeni bir stadyum lazımdı bu yıkılmadan yeni bir stadyum yapılmayacaktı. Benim bu saatten sonra şahsi olarak mücadelem yeni yapılacak stadın tekrar bu konuma yapılması olacak."

Gazeteci Naci Eriş ise Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda çok fazla maçta görev aldığını belirterek, üzüntülü olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eriş, kentin yeni bir stada ihtiyacı olduğunu kaydetti.

"Aynı yerde yapılır başka bir yerde mi yapılır bilmiyoruz ama yeni bir stada kavuşacağımız için mutluyuz."

Kentte 1950 yılında yapılan stat, uzun yıllar "Aydın Şehir Stadyumu" ismiyle hizmet vermişti. Stadın adı, 1980'de "Adnan Menderes Stadyumu" olarak değiştirilmişti.

Statta son olarak geçen yıl 7 Haziran'da, 3. Lig play-off 2. tur maçında Efeler 09 SFK ile Beyoğlu Yeniçarşı takımları karşı karşıya gelmişti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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