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Spor
AA 02.01.2024 12:56

Giresunspor teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı.

Giresunspor teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldı.

"Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." 


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