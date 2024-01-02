Giresunspor teknik direktör Serhat Güller ile anlaştı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varıldı.
"Kendisine Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz."
Yeni Teknik Direktörümüz Serhat Güller!— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) January 2, 2024
Kulübümüz, Futbol A Takım Teknik Direktörlük görevi için Serhat Güller ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Giresunspor'umuza hoş geldin diyor Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz.
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