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Spor
İHA 02.01.2024 13:40

Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor

Trabzonspor, 11 Ocak'ta başlayacak transfer tescil döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

Trabzonspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte sezonun geri kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Trabzonspor, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor.

Trabzon ekibinde transfer çalışmaları devam ederken, resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte bordo-mavililerde hareketlilik başlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim kurulu, ilk planda kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek.

Benkoviç, Fernandes, Larsen, Bardhi, Kourbelis, Fountas ve Umut Bozok gibi isimlerin yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan yönetim, savunma, orta saha ve forvet hattına da takviyelerde bulunacak.

Yurt içinde takas ön planda

Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde takas yada kiralama yöntemini ön planda tutacak.

Nokta transferler

Ligin devre arasında yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz ekibi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak.

Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen bordo-mavililer, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek.

Abdullah Avcı’nın büyük bir titizlik gösterdiği konuların başında ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak geliyor.

Nino ve Elneny için acele edilmeyecek

Karadeniz ekibinin ilgilendiği Nino ve Muhammed Elneny'den ise üzücü haberler geldi.

Brezilyalı stoper için kulübü Fluminense'nin yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun başka talipleri de olması nedeniyle diğer adaylara ağırlık verilecek.

Arsenal'ın gözden çıkardığı Elneny'nin de maaş talebinin yüksekliği nedeniyle aceleci davranmama kararı alındı. 

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