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Fenerbahçe 8 Ağustos'ta topbaşı yapacak
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 8 Ağustos'ta başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 8 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli takımda teknik ekip ile futbolcuların 9-10 Ağustos'ta sağlık kontrolünden geçirileceği aktarıldı.
Yeni sezon hazırlıklarının 11-17 Ağustos tarihlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde süreceği, 18-29 Ağustos'ta ise Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp gerçekleştirileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 30 Ağustos'tan itibaren Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan teknik direktör Erol Bulut ile yeni transferlerin imza töreninin Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi.
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:00
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