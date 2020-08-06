Takımdan yapılan açıklamada, 2017'den bu yana kadrolarında yer alan Bottas'ın 2021 sezonu sonuna kadar aralarında olacağı ifade edildi.

30 yaşındaki Bottas, elde ettiği 8 birincilik ve 12 "pole pozisyonu"nun yanı sıra kariyerindeki 48 podyumun 39'una da Mercedes takımında çıktı.