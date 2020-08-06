Fenerbahçe, 2007-2016 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte forma giyen 35 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili açıklama yaptı.

"Kulübümüz Gökhan Gönül'ü renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül'e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!"

Yıllardır sakladığı formayla yeniden

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından deneyimli futbolcu için bir video yayınlandı.

Videoda Gökhan'ın Fenerbahçe'de ter döktüğü yıllardan görüntülerle çubuklu formayı yeniden öpüp sırtına geçirdiği anlar yer aldı.

Gökhan Gönül'ün öptüğü formanın Benfica maçında giydiği ve bir sakatlık anında kanının bulaştığı, yıllardır da sakladığı forma olduğu öğrenildi.

Gökhan Gönül Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti.

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübünde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarlarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası, bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.