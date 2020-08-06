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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile anlaştı
[Fotoğraf: Sosyal medya]
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile anlaştığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.
Mert Hakan Yandaş, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması altında görev aldığı 37 resmi maçta 10 kez ağları havalandırdı.
Etiketler: son dakika Mert Hakan Yandaş FenerbahçeSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 14:56
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