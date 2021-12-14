Felipe Melo'nun kariyerindeki 12'inci takım, Brezilya Seri A ekiplerinden Fluminense oldu. Son 5 sezonda Palmerias forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde toplam 15 kupa sevinci yaşayan Melo, 21 Temmuz 2011'de geldiği Galatasaray'dan 31 Ağustos 2015'te ayrılmıştı.

Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı ekipte 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 8 kupa kaldırdı.

Sert futbolu ve hırçın yapısıyla tanınan Felipe Melo, Galatasaray'da 154 maçta 18 gol 12 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, yeni takımında 52 numaralı formayı giyecek.