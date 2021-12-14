FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Maçla ilgili karar disiplin kurulu tarafından daha sonra verilecek.

İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.