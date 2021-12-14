Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIBA Erkekler Avrupa Kupası maçına koronavirüs engeli
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda 15 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan Avtodor Saratov-London Lions maçı ertelendi.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saratov kentinde oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Maçla ilgili karar disiplin kurulu tarafından daha sonra verilecek.
İlk maçların ardından Bahçeşehir Koleji'nin liderlik koltuğunda oturduğu grupta, Avtodor Saratov ikinci, London Lions son sırada yer alıyor.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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