Messi sevgisi sınır tanımıyor. Ünlü futbolcunun dünyaya geldiği Arjantin'in Rosario kentinde yüksek bir binanın duvarına kilometrelerce öteden görülebilen bir Messi portresi yapıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Hepimiz için örnek bir isim oldu"

Şehrin en sembolik yerlerinden birinde, Parana nehrine bakan bir binayı seçen sanatçı Lisandro Urteaga, eserini anlattı.

"Bu projemde Messi'yi yükseklerde betimledim. Tabii ki duvarın yüksekliğinden bahsediyorum. Arjantin bayrağının renkleri olan mavi ve beyazı kullandım. Anıtın yanında, Parana Nehri'nin kıyısında, kentin simgesel bir bölgesini seçtim. Leo, şimdiki konumuna çocukluktan itibaren birçok zorluğu aşarak geldi. Gelişim sorunları vardı ve bunların üstesinden gelerek hepimiz için örnek bir isim oldu."

[Fotoğraf: Reuters]

Daha önce de heykeli dikilen Arjantinli yıldızın portresi artık Rosario sokaklarını süsleyecek.