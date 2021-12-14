Sağlık sorunları yaşadı. Uğradığı tacize dair ifade verdi. Takım arkadaşlarının ifadesiyle, "Sporcuların da insan olduğunu ve zor günler yaşayabileceğini" gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, cimnastik tarihine geçen ismi Simone Biles, ünlü Time dergisi tarafından "Yılın Sporcusu" ilan edildi.

Olimpiyatlarda dört kez altın madalya kazanan Biles, Tokyo Olimpiyatlarının açılış törenine, sağlık sorunları nedeni ile katılamamış, dört finalden de çekilmişti.

24 yaşındaki cimnastikçi, içinden geçtiği zorlu süreci TRT Spor Yıldız'a anlatmıştı.

"Şu anda kendimi biraz iyi hissediyorum. Eve gidip çalışmam gereken bir sürü şey var. O yüzden heyecanlıyım. Tabi ilk olarak hem fiziksel hem mental sağlığımı düşünmek zorundayım. Bu madalyalardan daha önemli. Şu anda bence ilk önce kendi üzerimde çalışmalıyım."

Spor camiasının güçlü destek verdiği Simone Biles, denge aletinde bronz madalya kazanmıştı.