Geçen sezon ligin 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan bordo-mavililer, daha sonra tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, geçen sezon son 7 maçta 10 gol, bu sezon da 16 maçta 32 gol olmak üzere toplam 23 karşılaşmada 42 gol kaydetti.

Ligin en fazla gol atan takımı

Trabzonspor, geride kalan 16 haftada attığı 32 golle ligin en fazla gol kaydeden takımı olarak öne çıkıyor. Bordo-mavilileri 27 golle ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor takip ediyor.

Karadeniz ekibi, ligin 16 haftalık bölümde tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.

8 futbolcu golleri kaydetti

Trabzonspor'da ilk 16 hafta 8 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 7 golle takımda en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Anthony Nwakame ve Andreas Cornelius de 6'şar golle bu oyuncuyu takip etti.

Djaniny Semedo 4, Abdülkadir Ömür 3, Marek Hamsik 2, sezonu sakatlanarak kapatan Gervinho 2, Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kalesine attığı golle geldi.

Abdullah Avcı moral depoluyor

Spor Toto Süper Lig'de, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle yenilmezlik serisi sol bulan Trabzonspor, 24 maç sonra deplasmanda 3 puan bıraktı.

Bordo-mavililerde yaşanan puan kaybının yanı sıra moral bozukluğu yaşanırken, oyuncularının üzüntüsüne şahit olan Teknik Direktör Abdullah Avcı devreye girdi.

Yarışta bunların olacağını vurgulayan deneyimli teknik adam "Önemli olan bunlardan dersler çıkarmak ve hemen toparlanmak. Ben size sonuna kadar inanıyorum.

Camia size inanıyor. Moralinizi bozmayın. Motivasyonunuz düşmesin" dediği öğrenildi.

Toplantı yapacak

Antalyaspor maçı sonrası oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı, verdiği iznin ardından başlayacak olan Hatayspor maçı hazırlıkları öncesi takımıyla geri dönüşüm toplantısı yapacak.

2-1 kaybettikleri Antalyaspor maçında nerede hatalar yaptıklarını oyuncularına aktaracak olan deneyimli teknik adam analizlerle maçın kilit anlarını ortaya koyarak. Avcı, Hatayspor ile oynanacak olan müsabakaya yönelik tespitleri takımıyla paylaşacak.

Antalyaspor maçı sonrası, kazanma alışkanlığı olan kaybetmeyi sevmeyen takımının üzüntüsüne şahit olan deneyimli teknik adam yaptığı kısa konuşmanın ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncularıyla yapacağı toplantıda takımına olan inancını ve güvenini yenileyerek motivasyonu konuşmasına ağırlık verecek.

Maç maç gidilecek

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını sahasında oynayacağı Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Altay ve sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçlarıyla tamamlayacak olan bordo-mavililer kalan haftaları maç maç giderek tamamlamayı hedefliyor.

Sezonun ilk yarısını büyük bir şansızlık yaşanmaması halinde lider olarak tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, kalan 3 maçta 9 puan alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak istiyor.