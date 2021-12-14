Takımın bu kadar bireysel hata yapamayacağı görüşünde olan oyuncu grubu, büyük bir fırsatı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

Arkadaşlarına konuşma yapan kaptan kaptan Mesut Özil, alınan sonuçların Fenerbahçe’ye yakışmadığına dikkat çekti.

Teknik direktör Vitor Pereira da yaptıkları hatalarla maçı rakibe verdiklerini söyledi.

Gece geç saatlerde İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına 15 Aralık Çarşmaba günü başlayacak.

Takıma dönüş sürecinde olan Enner Valencia ise çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

