Arda, Babel ve Omar ile birlikte 2 futbolcunun test sonucunun daha pozitif çıkması Fatih Terim’i sıkıntıya soktu.

Sarı kırmızılılarda Luyindama ve Falcao’nun sakatlıkları ile birlikte ideal kadroda değişikliğe gidilecek.

Fatih Terim, eksikler nedeniyle Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde yedek futbolcularına “hazır olun” mesajı gönderdi.

Emre Akbaba 11'e dönüyor

Deneyimli çalıştırıcının pazartesi günü oynanak maç için hazırlayacağı ilk isim Emre Akbaba. Son 3 karşılaşmada son dakikalarda oyuna giren Emre, oyun kurucu görevini üstlenecek.

Kalede ise bu hafta Fatih Öztürk olacak. Tecrübeli file bekçisi, 2-1'lik Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrasında ilk kez süre alacak.

Şener Özbayraklı sağ beke

Omar Elabdelloui’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması, Linnes’in ise sakatlığının devam etmesi sağ bekte de değişikliği gündeme getirdi.

Linnes’e yapılacak son kontrollere göre Şener Özbayraklı, bu sezon ligde ilk kez forma giyebilir.

Diagne formasına kavuşacak

Falcao ve Babel’in yokluğunda ise forvetteki tek alternatif Mbaye Diagne. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 maçta fileleri havalandıramayan Senegalli oyuncu, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde gol özlemini bitirmek istiyor.

Fatih Terim’in Oğulcan ve Kerem’e de bu hafta süre verebileceği gelen haberler arasında.