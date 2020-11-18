Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Sırbistan'a koronavirüs şoku
A Milli Takımı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesi Milinkovi-Savic, Lazovic, ve Nikolic'in testleri pozitif çıktı.
Sırbistan Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milinkovic-Savic, Lazovic ve Nikolic'in test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.
3 futbolcunun da takımdan izole edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
Türkiye'yi yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.
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