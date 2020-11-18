Sırbistan Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milinkovic-Savic, Lazovic ve Nikolic'in test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

3 futbolcunun da takımdan izole edildiği ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Türkiye'yi yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.