Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen basın toplantısı, Fenerbahçe iletişim ekibi tarafından hazırlanan ve Emre'nin Macaristan'da kazandığı şampiyonlukların yer aldığı video klip ile başladı.

"90 dakika güzel oynadık, sonunda galip gelmeyi bildik. Buraya çıkınca kendimi teknik direktör gibi hissettim. Basın toplantısına böyle başlamak istedim." sözleriyle başlayan Emre şöyle konuştu:

"Dünya rekorunu kıramadık, inşallah bir dahaki için o da cebimizde kalsın. Çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Ali Koç'tan başlayarak tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür etmek istiyorum. Tüm basına da teşekkür ediyorum. Yüzmeye ilgi ciddi şekilde artmış durumda. Bir kültür oluşturmaya başladık. Bu işler olimpiyat düzeyine çıkıldığında kültür istiyor. Olimpiyat farklı bir yer, bu kültürü oluşturma konusunda Fenerbahçe önderliğinde önemli işlere imza atıyoruz. Nice güzel sporcular yetişecek, bayrağı benden daha ileriye taşıyacak gençler yetişecek. Sadece yüzmede değil tüm amatör branşlarda güzel günler göreceğiz. Başkanıma ayrıca çok teşekkür etmek itiyorum. Bana ağabey gibi yaklaştınız, bize o samimiyeti hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Her saatte mesaj atabilmek, yakınlığınızı hissetmek bizim için çok özel. Amatör branşlardaki sporcular genelde kendini yalnız hissediyor ama burada değil. Bugünler inşallah başlangıç olacak, daha güzle günlerde görüşmek dileğiyle. Yarışlar sırasında duygularım karmakarışık bir taraftan 10 Kasım, bir taraftan İzmir aklımdaydı. Duygularım, biraz karışık biraz yorgunum. Gururluyum, hislerimi daha açıklayamıyorum çünkü daha çok işimiz var. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz ve başarılar artarak devam eder."

[Fotoğraf: AA]

"Sporun evrenselliğini kullanarak İzmir'e dikkat çekmeye çalıştık"

Emre, şampiyonluk kazandığı yarışta kalbinin üzerindeki İzmir yazısı ile ilgili olarak, "Yaşanan olaydan dolayı, İzmir gerçekten çok hassas noktamız, özellikle biz İzmirliler için. Orada olamadık, hala gidemedik. İzmir konusu ne zaman açılsa modum düşüyor. Macaristan'da bir röportaj yaptık, düşünmemeye çalıştım ama birden aklıma geldi, orada bile modum düştü. Çok fazla düşünmemeye çalışıyorum. Çok kötü bir olay yaşandı, inşallah bir daha yaşanmaz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm İzmir halkı olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sporun evrenselliğini kullanarak İzmir'e dikkat çekmeye çalıştık. Elimizden gelen buydu, bir farkındalık oluşturmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatta yarı final ve final hedefim var"

Genç sporcu, Olimpiyatlar için amatör branşlarda kültür oluşturmanın öneminin altını çizdi.

"Bu kültürü oluşturduktan sonra olimpiyatta finaller, madalyalar bizim için inşallah sıradan olacak. Olimpiyata her zaman söylediğim gibi bayrağımızı temsli etmeye gideceğim. Ülkeme ve kulübüme yakışır bir sporcu kimliği ortaya koymak istiyorum. Başarının temeli iyi insan olmaktan geçiyor. Önce ülkeme yakışır olmak istiyorum ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim. Olimpiyatta yarı final ve final hedefim var. Bunu başarırsak bu da ülkemiz için ilk olacak. Emreler gelmek istiyor deniliyor, Emreler gelmesin, Aliler, Veliler gelsinki farklı farklı değerlerimiz olsun. Tek bir kişi olmasın, kültürümüz olun. Nice farklı isimlerde insanlar çıksın, değerimiz, bir Naim olmasın, bir Emre olmasın. Keşke farklı sporcular için uzun röportaj kuyrukları olsa. İnşallah bu kültürü oluşturacağız, sonra da yaşatacağız."

[Fotoğraf: AA]

Emre Sakçı, bir idolü olmadığını ancak başarılı sporcuların hayatlarından kendine dersler çıkardığını aktardı.

"Sürekli yol katetmeye çalışıyorum. Başarılı sporcuları görmek benim için çok iyi oldu. İnşallah onların da üzerine çıkacağız. Hep üzerine ne koyarız arayışındayım. İnşallah onların da üzerine koyup bizim de olimpik değerlerimiz olacak. Sürekli mental ve fiziksel olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sürekli gelişim içinde olmazsanız, ezilir gidersiniz. Hep farklı olmaya çalışıyorum. Farkı oluşturmak için farklı olmanız gerek. Okulda, etrafta farklı olanı bastırmaya çalışıyorlar. Bu neden oluyor bilmiyorum. Farklılığı bastırınca farklı bir değer çıkaramıyoruz. Farklı olmak için farklı olmak gerek. Sırrım sürekli büyümeye çalışmak."

Emre başarısında büyük pay sahibi olduğunu söylediği antrenörü Türker Oktay ve eşi Bahar Oktay'a da teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Ali Koç: Emre tartışmasız açık ara en iyi yüzücüsü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre'nin Macaristan'da 39 gün kaldığını ve başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

"Emre, içim açıldı seni dinlerken. Emre'nin başarıları rekorları ilginizi çekti ve haberler yapıldı. Bu Emre ve Fenerbahçe için iyi ama özellikle Türkiye'deki yüzme sporu için çok iyi. İdoller peşlerinden gençleri sürüklerler. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Acıbadem sponsorluğu ile dünya ve Avrupa şampiyonu olduktan sonra ülkemizde kızların voleybol oynamasında patlama oldu. Türkiye Ligi şu an dünyanın en iyi ligleriden biri. Benzer bir hikayeyi burada yaşıyoruz. Emre'yi ve ailesini tanıma fırsatım oldu, bugün de dinlerken içim açıldı. Özgüveni yüksek, disiplinli, hedefleri olan biri. Emre'nin başarısı azmin inanmanın, çalışmanın, disiplinin bir neticesi. Emre'nin spora başladığı ilk yıllar çok iyi geçmedi. İlk yarışlarından birinde 32 yüzücü arasında 31. oluyor. Ama inandı Türker Hoca bırakmadı, çalıştılar. Emre dün gece İzmir'e gidecekti, ona sürpriz yaptık annesini getirdik, karşıladık, basın toplantısı düzenledik. Dün akşam bile bir idmanı sıkıştırayım dedi, o kadar da disiplinli. Burada annesine, babası Yılmaz Bey'e böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Önü açık bir arkadaşımız. Yaş 23, olimpiyatlarda hiç almadığımız başarıları bize getirebilir. Burada gördüğünüz sporcumuz Emre, Türk yüzme tarihinin gelmiş geçmiş tartışmasız açık ara en iyi yüzücüsü. Bunun da kitleler tarafından bilinmesi, anlaşılması, çok çok önemli. Kültürü oluşturacağız, sonra yaşatacağız diyor. Bu çok çok önemli. Yüzme için konuşuyor ama ülkemizin pekçok branşında bu kültürü oluşturmamız gerek. Genç bir nüfusa sahibiz ama sporcu havuzumuz dar."

[Fotoğraf: AA]

Emre'nin annesi Özlem Evcan da oğlunun spora başlama sürecini anlattı.

"Çok küçük yaşta yüzmeye başladı. Hareketli bir çocuktu, dikkatinin toparlanması açısından sakatlanması düşük ve faydalı bir spor olan yüzmeye başlamasını istedik. Kursa gitsin derken, buralara geldi. En güzeli kendi hedefinin, ilk hedefinin Fenerbahçe yüzücüsü olmak istemesiydi. Küçükken 'Ben Fenerbahçe sporcusu olabilecek miyim?' demişti. Şu an camia tarafından sahiplenilmesi bir anne olarak beni onurlandırıyor. Yüzmeye başladıktan sonra "Anne, Fenerbahçe camiasına mal olmak istiyorum" demişti. Bu başarıları ayrıca bizi onurlandırıyor."

Düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Sakçı'nın annesi Özlem Evcan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzme Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Orel Oral ve Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay katıldı. Toplantı Emre'ye verilen hediyeler ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.