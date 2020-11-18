Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den Semih Şentürk'e görev
Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Semih Şentürk: Geri döndüğüm için çok mutluyum
Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, Futbol Akademisi'nde görev alacağından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."
Etiketler: Fenerbahçe
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