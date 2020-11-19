Puskas Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Macaristan, Siger ile 57. dakikada 1-0 öne geçti. Macaristan yakaladığı kontra atakta Varga ile 90+5. dakikada skoru 2-0 yaparak maçı kazandı.

Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. Puan Macaristan 6 3 2 1 7 4 3 11 Rusya 6 2 2 2 9 12 -3 8 Sırbistan 6 1 3 2 9 7 2 6 Türkiye 6 1 3 2 6 8 -2 6

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.

28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

MİLLİLERDEN ETKİLİ ATAK 54. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner ortasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderdi. Savunmadan seken top Cenk'in önünde kaldı. Müsait pozisyonda Cenk yerden vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girmeyi başardı.

GOL - MACARİSTAN ÖNE GEÇTİ 57. dakikada hızlı gelişen atakta Nemanja Nikolic'in ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kevin Varga yerden vuruşunu yaptı. Mert Günok'un müdahalesindan sonra sol direkten oyun alanına dönen topa David Siger hereketlenerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

Macaristan, David Siger'in 57. dakikada attığı bu golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/7otzbABBJY — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2020

ÜST ÜSTE ŞUTLAR 73. dakikada Hakan'In pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Deniz son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmadan seken topa ilk olarak Hakan vurdu ve savunmadan seken topu Yusuf Yazıcı tamamladı ancak savunma bir kez daha gole engel oldu.

73. dakikada gole yaklaştık. Futbolcularımız bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu. pic.twitter.com/CSnZDDUaMo — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2020

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 90+5. dakikada sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Hakan ortasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmanın karşıladığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Kevin Varga topla birlikte uzun bir depar atarak kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Macaristan, 90+5'te Kevin Varga'nın attığı bu golle skoru tayin etti: 2-0. pic.twitter.com/w8emoKSSRq — TRT Spor (@trtspor) November 18, 2020

Karşılaşmayı Macaristan 2-0 kazandı

Stat: Puskas Arena.

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko.

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya (Dk. 74 Filip Holender), Attila Szalai, Fiola, Nego (Dk. 89 Endre Botka), Nagy, Kalmar (Dk. 46 Tamas Cseri), Siger, Könyves (Dk. 46 Kevin Varga), Nikolic (Dk. 64 Adam Gyurcso).

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Merih Demiral, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun (Dk. 71 Deniz Türüç), Kenan Karaman.

Sarı kartlar: Dk. 47 Mahmut Tekdemir (Türkiye), Dk 54 Cseri, Dk. 77 Dibusz, Dk. 78 Filip Holender, Dk. 90+1 Gyurcso (Macaristan)

Goller: Dk. 57 David Siger, Dk. 90+5 Varga (Macaristan)