Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TRT SPOR'a konuk oldu. Mert, koronavirüs günlerini nasıl geçirdiğini anlattı.

"Ev işine başlamadım, yapı olarak buna uygun değilim. Bu süreçte çocuklarla daha çok vakit geçiriyorum. O yönü iyi oldu. Rahat ibadet yapabiliyorum, kitap okuyabiliyorum. Ev içinde ertelediğimiz bazı işler var, oları yapıyoruz."

"12-Haziran-26 Temmuz birinci senaryo"

Fatih Mert, koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'e ne zaman devam edileceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yaptığımız videokonferanstan sonra sanki ligler 12-13 Haziran'da başlanacak algısı oluştu. Ancak bu tarih senaryolardan bir tanesi. 12 Hazran'da başlatıp, 26 Temmuz'da ligi sonlandırmak şu anda en iyi senaryo ve birinci senaryo olarak görülüyor. Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı toplanıp bunu konuyu bir daha konuşacaklar. Daha sonra da konu daha önce olduğu gibi federasyonla değerlendirilecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bize söylediği federasyonunu planladığı en iyi senatyo; 12-Haziran-26 Temmuz tarihlerinde ligin oynatılması şeklinde.Yaşayıp göreceğiz."

"Bu sezon küme düşme olmasın"

Başkan Fatih Mert, ligden düşmenin bu sezon olmaması yönündeki düşüncesini şu sözlerle yeniden dile getirdi:

"Ankaragücü'nün puan durumu bu şekilde olmasydı, ben bu fikrimi daha çok savunurdum. Biz bunu niye söylüyoruz; Ankaragücü bu ligde ilk yarı itibariyle transfer yapmayan tek takımıydı. İkinci yarının ikinci maçından sonra biz transfer yapıp, rakiplerimizle adil bir yarışa ondan sonra girebildik. İkinci yarıdaki performansımızla lig 10'cusuyuz. İkinci yarı itibariyle iyi gidiyorduk. Bu süreçte daha önce dünyada yaşanmayan bir olay yaşandı. Aynı şekilde Kayserispor da ikinci yarıda toparlanmaya başladı. Ancak dünyada olağanüstü bir hal yaşanıyor. Bizim gibi takımların emeklerine yazık olacak. Bu transferleri yapmak için ciddi miktarda paralar bulundu, ciddi taahhütler verildi. Şimdi ortam tamamen değişti. Onun için biz diyoruz ki; ligde bu sezon düşme olması. Aşağı liglerden çıkacak takımları da hakkı yenmesin. Avrupa'nın büyük ligleri 20 takımla oynanıyor, biz de 21 takımla oynayıp seneye farklı yapılabilir. Ancak buna karar verecek olanlar; federasyonu yönetenler ve devlet büyüklerimizdir. Biz görüşümüzü söyledik. Bu programdan sonra da bir daha söylemeyeceğim. Bu son olsun."