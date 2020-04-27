Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın telekonferanslı buluşmasına sürpriz yaparak katılan Podolski, kendi futbol yaşamından örnekler verdiği çocuklara, mücadeleyi asla bırakmamalarını tavsiye etti.

"Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin"

Futbola başlamasından ilk profesyonel maçına, oynadığı dev kulüplerden dünya kupasını kaldırmasına kadar birçok anısını paylaşan Podolski, çocukların sorularını da yanıtladı.

"Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin."

Alman futbolcu, en kısa zamanda 12 yaş altı takımın antrenmanını da ziyaret etmek istediğini ifade etti.