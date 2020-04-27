İspanyol basınından Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

El Mundo Deportivo gazetesi, sarı-kırmızılıların bonservisi Villarreal'de olan ve şu anda Valladolid'te kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Enes Ünal'ı listesine aldığını okurlarına duyurdu.

Valladolid ile bu sezon 26 maça çıkan Enes, takımına 6 gol ve 2 asitlik katkı sağladı.

Galatasaray'da koronavirüs sonrası mali yapılanma.

Öte yandan koronavirüs salgını sonrası profesyonel ve amatör branşları kapsayan yeni bütçenin hazırlığını yapan Galatasaray, maaş indirimi konusunda oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Muslera'ya yeni sözleşme, Emre Akbaba'ya TL önerisi

Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek Muslera ile masaya oturulduğu, Uruguaylı eldivene maaş indirimi ile birlikte yeni sözleşme teklifinin yapıldığı öğrenildi.

Yönetimin Muslera ile en az 3 yıl daha yola devam etmek istediği ifade edilirken, yeni sözleşmede tecrübeli kaleciden yıllık garanti ücretinden yüzde 30 indirim yapması istendiği kaydedildi.

Yerli oyuncular içerisinde en yüksek ücreti alan Emre Akbaba'dan da indirim isteyen yönetimin, milli futbolcuya "Türk Lirası" üzerinden ödeme yapmayı teklif ettiği gelen haberler arasında.