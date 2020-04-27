Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyan ve antrenörlük yapan Brezilyalı Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini ve kaleci Fernando Muslera'nın performansını değerlendirdi.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan deneyimli isim, "Galatasaray’dan ayrılığım herkes için sürpriz oldu. Lig bitiminde Fatih hocanın odasına çıkıp durumu anlattım. O da şaşkınlıkla karşıladı. Belki biraz kızmıştır da... Bugün bile kızgınlığı geçmemiş olabilir" ifadesini kullandı.

"Bir gün tekrar Galatasaray'a dönmek isterim"

Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi, "Hayatımın en önemli anlarıydı" sözleriyle tanımlayan Taffarel, "Bir gün tekrar yuvama dönmek ve hizmet etmek isterim" açıklaması yaptı.

"Muslera artık Galatasaray’ın sembollerinden"

Muslera'nın gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Taffarel, "Muslera, artık Galatasaray’ın sembol isimlerinden. Takım kaptanlarından birisi ve onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Süper Ligi takip ettiğini söyleyen Taffarel, "Devre arasında bazı değişikliklerle beraber Galatasaray tekrar şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu" değerlendirmesi yaptı.