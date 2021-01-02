Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Trabzonspor hedef yeniden çıkışa geçmek

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray maçıyla sona eren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo'nun maçta yer alıp alamayacağı, yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Karadeniz ekibinde koronavirüs izolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile tedavisi tamamlanan Ekuban, yarınki maçın kadrosunda yer alabilecek.