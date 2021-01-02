Erzurumspor puanı uzatmada kurtardı
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep Futbol Kulübü maçı 1-1 sona erdi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekibin golünü 69. dakikada Mirallas attı.
Mücadelenin 90+5. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi takım Emrah Başsan'ın golüyle skora eşitliği getirdi.
Ligde zor günler geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puanını 13'e, bu sezon 7. beraberliğini Erzurum deplasmanında alan Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında, ön direkte yükselen Teikeu'nun kafa vuruşunda, top uzak direkten döndü.
45+2. dakikada sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Schwechlen'in müsait pozisyonda kafa vuruşunda, topu auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Schwechlen, Kaan Kanak, Donald, Osman Çelik, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Vetrih, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Dicko
Sarı kartlar: Dk. 11 Mirallas, Dk. 45+1 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 14 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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