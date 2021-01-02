Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği Rizespor deplasmanında
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.
Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.
Etiketler: Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Süper Lig
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