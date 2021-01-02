Haber Giriş: 2 Ocak 2021 Cumartesi 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United, 3 puanı 2 golle aldı
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında, Aston Villa'yı konuk eden Manchester United, rakibini 2-1 mağlup etti.
Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.
Mücadelenin 40. Dakikasında Anthony Martial'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Manchester United, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı.
Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.
Etiketler: Manchester United Premier Lig
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