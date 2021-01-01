Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.
West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.
Etiketler: Premier Lig İngiltere
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