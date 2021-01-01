Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altınordu'da vaka sayısı 11'e yükseldi
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 11'e çıktı.
Yarın oynanacak Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesi yapılan testlerde 4 futbolcuda daha pozitif bulguya rastlandı. Böylece COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 11'e yükseldi.
Altınordu'da sakatlıkları bulunan Furkan Çil, Ufuk Budak ve Yiğithan Güveli ile kırmızı kart cezalısı Kahraman Demirtaş da yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Etiketler: Koronavirüs TFF 1. Lig
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