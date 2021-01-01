Süper Lig'in, 16. haftasında pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza da idmanda takımla çalışmalara başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.