Başkan Mustafa Cengiz, tedavi gören Norveçli futbolcuyu ziyaret etti. Cengiz, hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Çocukları koruma amaçlı olmuş"

Üzücü bir olay yaşandığını aktaran Mustafa Cengiz, "Yeni bir yıla girdik. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu 2021'e değil de berbat geçen 2020'ye havale edelim. Morali iyi. Şahsen görüştüm. Bir darbe almış. Çocukları koruma amaçlı olmuş" diye konuştu.

"Bize destek veren bütün kulüplere ve aklı başındaki insanlara teşekkür ediyorum"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, patlayıcı maddelerin kolay temin edildiğini belirterek, "Beni şaşırtan bu tip maddelerin peynir ekmek gibi satılması. Bu beni biraz düşündürüyor. Bu konuda devletimizin gereken önlemleri alacağına inanıyorum. Sağlık diliyorum. Bize destek veren bütün kulüplere ve aklı başındaki insanlara teşekkür ediyorum. En başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü, 'Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır.' der. Türk kamuoyu tarafından futbolcumuza verilen destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İyiye doğru bir gidiş var. Umut hiçbir zaman kesilmemeli"

Norveçli sağ bekin gözünün durumu hakkında konuşmak için erken olduğunu aktaran Cengiz, "Göz insanoğlunun en hassas organlarından bir tanesi. Bununla ilgili çok değerli doktorlarımız çalışıyor. Bunun için konuşmak erken. İyiye doğru bir gidiş var. Umut hiçbir zaman kesilmemeli. En kötü anda bile umut etmeliyiz. Sanırım 1-2 hafta beklememiz gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Yöneticiler ve futbolculardan ziyaret

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri ve futbolcuları, Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile futbolcular Ryan Donk ve Mbaye Diagne ile sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Jimmy Durmaz, hastanede Elabdellaoui ile görüştü.

Sarı-kırmızılı futbol takımının idari ve teknik ekibinden Hakan Balta ile Selçuk İnan da hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

Galatasaraylı diğer futbolcuların akşam antrenmanından sonra hastaneye geleceği bildirildi.