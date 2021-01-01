Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları iki maçta dört puan aldıklarını, bunun takım için iyi olduğunu belirtti.

"Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz"

Yeni bir seri başlattıklarını aktaran Tomas, "Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacak. Çünkü, Gençlerbirliği iyi bir takım. İyi pas yapan takım. Doğru cevap vermemiz gerekiyor. Agresif olmamız gerekiyor. İstediklerimizi yapıp inşallah üç puan ile maç sonu kutlama yaparız" dedi.

"En az iki oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz"

Tomas, transferde karar vermenin kendileri için zor olacağına dikkati çekerek, "Elimizde üç yabancı var. 14 yabancı sayısı nedeni ile karar vermemiz zor olacak. En az iki oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Elimizde bulunan Diomande ve Umar için karar vermiş değiliz. Mutlaka bir karar vereceğiz" diye konuştu.

Remy'nin tedavisine İstanbul'da devam edildiğini, Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak ve Abdullah Durak'ın da tedavilerinin sürdüğünü anlatan Tomas, bu futbolcuların durumunun maç günü netleşeceğini, Yasin Pehlivan'ın da cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacağını söyledi.