Galatasaray-Fenerbahçe derbisine İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen verecek.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.