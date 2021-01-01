Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Basketbolda derbi heyecanı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Karşılaşma, yarın TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen verecek.
Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.
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