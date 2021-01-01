Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yılbaşı özel programında kulüp kanalında taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin şu anda olması gerektiği yerde olduğunu ifade etti. Devre arasında 1-2 transfer yapılabileceğini söyledi.

"1-2 transfer istiyorum"

Takıma eksilerin dönmesiyle daha iyi olacağını belirten Yalçın, "1-2 transfer istiyorum aslında ama ekonomik durumlar biraz sıkıntılı. Elimizde oyuncu profilleri de hazır. Alabileceğimiz oyuncular da var" açıklamasını yaptı.

"Şu anda iyi bir pozisyona geldik"

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki sıralamasından memnun olduğunu belirten Yalçın, "Şu anda iyi bir pozisyona geldik. Aslında Beşiktaş’ın olması gereken pozisyon bu. Bundan aşağıda olduğunda problem vardır. Zaten olması gereken yerde takım" dedi.

Yalçın, büyük takımlar için nedefin şampiyonluk olması gerektiğini vurguladı. Hedeflerinin zirveyi görmek olduğunu belirtti.