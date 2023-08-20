Fatih Karagümrük Başakşehir'i iki golle geçti

Başakşehir ile Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetti.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mendes ile 30. dakikada kendi kalesine Muhammed Şengezer kaydetti.

Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük, İstanbul derbisini kazanarak Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ligde çıktığı ikinci maçında da galibiyet elde edemedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rohden'in pasıyla çaprazdan ceza sahasına giren Mendes, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

20. dakikada Mendes'in soldan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak penaltı noktası gerisindeki Ceccherini'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

GOL - 30. dakikada kırmızı-siyahlılar farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Adnan Uğur, Edgar Ie'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayına kadar sokuldu. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak önde direğe sonra yeniden Muhammed'e çarparak ağlara gitti. 0-2.

[Fotoğraf: AA]

39. dakikada Pelkas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta oyuna yeni giren Keny, altıpas önünden yükseldi. Bu oyuncunun kafayla vurduğu top kaleci Dituro'da kaldı.

45+1. dakikada Şener'in uzun pasında soldan hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısını düzelten Serdar, yerden bir şut çıkardı. Kaleci Dituro'yu geçen meşin yuvarlağı savunmadaki Ceccherini çizgi üzerinde kornere attı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada Pelkas’ın ceza yayı içinden sert şutunda Dresevic’e çarparak yavaşlayan top kaleci Dituro’da kaldı.

70. dakikada Feghouli’den topu kapan Serdar Güler, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

76. dakikada Keny’nin ara pasıyla topla buluşan Piatek, ceza sahası içinde iki kişiden sıyrılarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Dituro’da kaldı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortayı Keny kafayla indirirken, topu kontrol eden Serdar Gürler sağına çekerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum.

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Cemali Sertel), Duarte, Edgar Ie, Lima, Karzev (Dk. 39 Keny), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 82 Efecan Barlık), Pelkas (Dk. 90 Berkay Aydoğmuş), Serdar Gürler, Piatek.

Vavacars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 71 Ljajic), Feghouli, Adnan Uğur (Dk. 87 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 87 Darri), Mendes (Dk. 62 Shukurov), Lasagna (Dk. 61 Salih Dursun).

Goller: Dk. 6 Mendes, Dk. 30 Muhammed Şengezer (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 28 Karzev, Dk. 32 Serdar Gürler, Dk. 58 Pelkas (RAMS Başakşehir), Dk. 38 Mendes, Dk. 61 Rohden, Dk. 90 Shukurov, Dk. 90+4 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Emre Belözoğlu: Ekonomik şartlarını sorduğumuz oyuncular var

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, karşılaşmada yedikleri 2 golün de bireysel hatadan kaynaklandığını aktardı.

"Maçtan önce oyuncular, soyunma odası atmosferi ve antrenmanı düşündüğümüzde motive olduklarını düşünüyordum. Bizim için geçen sezon olduğu gibi bireysel hatalar devam ediyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Önüne geçmek kolay da değil."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu, kendileri için zorlu bir sene olacağını vurguladı.

"Zor bir sezon bizi bekliyor. Mücadeleye devam edeceğiz. Yapmamız gereken bu durumdan çıkmak. Sezon yeni başladı. Önümüzde alacağımız çok puan olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. Mutlaka eksiklerimiz var ama kadromuza güveniyorum."

Genç teknik adam, transfere ihtiyaçları olduğuna değindi.

"Oyuncuya ihtiyacımız olduğunu yönetimimize söylemiştim. Onlar da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak gerçekçi olmak ve hedefler koymak zorundayız. Oyuncu transferi de zor olacak. Mevcuttaki oyuncularla çözüm üretmek zorundayız. Mevcut oyuncularımızın yapabileceklerinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transfer bitmeden aramıza katılan oyuncular olacaktır."

Deniz Türüç-Umut Meraş takası iddiası

Belözoğlu, basında adı Beşiktaşlı Umut Meraş ile takasta kullanılacağı iddia edilen Deniz Türüç ile ilgili soru üzerine konuştu.

"Deniz'in ağrıları olduğu için kadroda yoktu. Kulübümüze ulaşmış bir teklif yok. Ekonomik şartlarını sorduğumuz oyuncular var ama takasla alakalı bir görüşmemiz olmadı. Bildiğim kadarıyla hiçbir oyuncumuza gelen resmi teklif yok."

"Bizim kulübün genç oyuncu yetiştirme felsefesi yok"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, kulüp vizyonunda yetiştiricilik olmadığını vurguladı.

"Yetiştirici bir kulüp olarak yola çıkmadık. Hedef olsun istediğim için buradayım. Ancak mevcut kadroda 7 altyapı oyuncumuz vardı. Oradan içeri katabileceğimiz 2-3 oyuncu olacak ama bizim kulübün genç oyuncu yetiştirme felsefesi yok. Biz yarışan bir kulübüz. Bunu oluşturmak için çaba sarf edeceğiz."

Belözoğlu, transferde kanat, merkez orta saha ve stoper mevkilerine öncelik verdiklerini kaydetti.

Atılay Canel: İstediğimizi de aldık

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir karşısında istediklerini aldıklarını dile getirdi. Canel, maça iyi ve istekli başladıklarını aktardı.

"İlk dakikalarda golü bulduk. İkinci golden sonra daha istekli oynamaya başladık. Buradan puan veya puanlar almayı arzulamıştık. İstediğimizi de aldık. İkinci 45 dakikada da disiplinden kopmadan galip ayrıldık."