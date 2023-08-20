Trabzonspor'dan Atilla Karaoğlan ve Galatasaray'a tepki

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dün akşam oynanan ve ev sahibi takımın örnek konukseverliğiyle ağırlandıkları Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası iki önemli sebepten ötürü açıklama mecburiyeti doğduğu belirtildi.

Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemlerin belirleme cüreti gösterdiği öne sürüldü.

"Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır. İkincisi, Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir."

"Adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız"

"Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Riva ziyaretinde Sayın Mehmet Büyükekşi'ye samimiyetle ve altını çizerek vurgulamasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonuna ve Merkez Hakem Kuruluna, kendilerini bekleyen ve geçen sezondan beri çoktan önlemi alınmış olması gereken riskler hakkında bir kez daha tekrarlamayı görev edinir, ilk haftalarda sahaya yansıyan adalet düzeyinin, verdikleri sözlerden çok uzak durduğunu hatırlatırız. Kaybettiğimiz puanların geri gelmeyeceğini ve kaburgası kırılan oyuncumuzun hakkının ödenemeyeceğini bilmemize rağmen VAR odasında onlarca kamera kaydında net ve aşikar olanı görmezden gelerek Trabzonspor'umuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz. Trabzonspor'un sloganı haline gelen inadı gereği, bundan böyle en küçük adaletsizliğin bile peşinden koşmaktan yorulmayacağımızı, yapılanları ve yapanları unutmayacağımızı nezaketle hatırlatırız."